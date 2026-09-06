Біологи на «Вернадському» фіксують рекордно раннє повернення субантарктичних пінгвінів і висувають свої версії того, чому це відбувається.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає Інше ТВ.

Раніше пінгвіни масово припливали на острів десь із середини вересня до середини жовтня (тобто навесні). Тож коли полярники побачили тисячі пінгвінів в другій половині серпня, їхньому здивуванню не було меж.

«Що цікаво, в червні-липні ми здебільшого спостерігали їх в одній локації — на мисі Пінгвін-пойнт. Він розташований на острові з іншого боку від станції і має зручний пологий берег для спуску до води. Зараз же, після повернення, птахи вже розосередилися вздовж берега аж до будівлі станції. Ми бачимо їх з вікон!», — поділився біолог 31-ї експедиції Олег Горяінов.

Тобто пінгвіни вже розходяться на ті місця, де вони зазвичай гніздують. Нині українські дослідники нарахували їх на острові щонайменше 3,5 тис., і ця кількість зростає!

Таке раннє повернення найімовірніше пов’язане зі зміною льодової ситуації навколо острова та зростанням температури океану. Наприкінці липня, коли пінгвіни зникли, навколо Галіндеза утворилася крига, а температура води опускалася до -1,9°С (тобто нижче межі замерзання). Проте згодом температура океану почала зростати, а лід поступово відступав. Відтак біологи почали фіксувати масове повернення пінгвінів.

Тож цілком можливо, що найближчими роками зміна клімату та потепління приведуть до того, що субантарктичні пінгвіни загалом не залишатимуть Галіндез. І стануть не тільки наймасовішими, а й найпостійнішими сусідами українських полярників.

Фото: Олег Горяінов, Владислав Хрещенюк

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