Минулої п’ятниці, 4 вересня, у Міській виставковій залі відкрилася персональна виставка директора Миколаївського обласного художнього музею імені В.В. Верещагіна, заслуженого працівника культури України Сергія Рослякова «Куди йдеш, Миколаєве? Quo vadis».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці музею, передає Інше ТВ.

Експозиція стала своєрідним художнім дослідженням часу, міста та людського вибору. Назва «Куди йдеш, Миколаєве? Quo vadis» перетворюється на головне запитання виставки та запрошення до роздумів про майбутнє нашого міста.

Сам автор прагне привернути увагу миколаївців до питання: який шлях обере Миколаїв, і яким буде його подальший розвиток?

Історія міста протягом багатьох десятиліть була тісно пов’язана із суднобудуванням. Сьогодні економічні та суспільні обставини змінилися, тому перед Миколаєвом постає необхідність шукати нові орієнтири, можливості та перспективи.

Виставка об’єднала близько 40 творів Сергія Рослякова різних років. Вони дають можливість простежити творчий шлях художника, побачити зміни його мистецького бачення та відчути зв’язок між різними періодами його творчості.

На відкриття експозиції завітали представники влади, художники, друзі й колеги. Особливу атмосферу заходу створили театралізоване дійство у виконанні юних артистів Миколаївського міського палацу культури та виступ заслуженого артиста естрадного мистецтва України Івана Носика.

Як повідомляло Інше ТВ, 50 років у мистецтві – в Миколаєві відкрилася виставка Дмитра Артима (ФОТО)