росія зіткнулася з проблемами з експортом зерна нового врожаю. У серпні їхні поставки скоротилися у 2,5 раза, а у вересні експорт пшениці може впасти ще більш як удвічі.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

росія не встигає вивозити зерно нового врожаю. За 1–20 серпня експорт скоротився у 2,5 раза, до 1,4 млн тонн, а пшениці – у 2,6 раза. У вересні її експорт може впасти ще на 52,1–62,5%, до 1,8–2,3 млн тонн – найнижчого рівня з 2010 року. Надлишок зерна обвалює внутрішній ринок. За тиждень ціни на пшеницю, ячмінь, соняшник і сою знизилися на 3,3–8,5%, а за рік – більш ніж на 40%– йдеться у дописі.

Крім того, за наявною інформацією, 28 серпня ростовська область, яка забезпечує майже 10% російського врожаю, ввела режим надзвичайної ситуації через проблеми з експортом зерна.

кремль у відповідь готує державні закупівлі, пільгові кредити, субсидії та позики під заставу непроданого врожаю. Розглядається також скасування експортного мита і компенсація дорогих перевезень до альтернативних портів. Це не вирішить проблему. До 70% російського зернового експорту проходило через південні порти, а альтернативні маршрути не мають достатньої пропускної спроможності. Перевезення до Балтійського моря додає до 30–50 доларів за тонну, що робить експорт ще менш вигідним– йдеться у дописі.

За даними розвідки, проблеми вже позначилися на великих агрокомпаніях. Чистий прибуток російського агрохолдингу “русагро” за перше півріччя обвалився на 99% – із 4,8 млрд до 55,88 млн рублів.