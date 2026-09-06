Український дзюдоїст Данило Кравченко став переможцем юніорського чемпіонату Європи. У другий день змагань він виграв золоту медаль у категорії до 73 кг побивши росіянина. Про це повідомляє Федерація дзюдо України, передає УНН.

У Подгориці, Чорногорія, триває юніорський чемпіонат Європи з дзюдо “European Judo Championships Juniors Podgorica 2026”. Данило Кравченко успішно здолав на шляху до фіналу представників Туреччини, Франції та Швейцарії.

Золото! Данило Кравченко – чемпіон Європи серед юніорів у вазі до 73 кг. Найщиріші вітання – йдеться у дописі.

У вирішальній сутичці за перше місце Кравченко зустрівся з російським дзюдоїстом Арміном Соблієвим. Українець виграв фінальний поєдинок і посів перше місце у своїй категорії.