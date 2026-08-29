Після нічної атаки на господарський супермаркет виникла пожежа, зараз над місцем події спостерігається задимлення.

Миколаївський міський голова звернувся до містян, які живуть неподалік, з проханням зачинити вікна та двері.

«За можливості поки не виходьте на вулицю та не наближайтеся до місця пожежі», – додав він.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок атак росіянців «шахедами» та «Бандеролями» на Миколаїв пошкоджено супермаркет, будинки, обʼєкт енергетичної інфраструктури. Потім У Миколаївській ОВА уточнили: окупанти атакували не тільки «шахедами», а й «Іскандером» і КАБами.

Зранку атаки на Миколаїв продовжилися.

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