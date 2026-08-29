Учора та сьогодні зранку ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під ударами були портова та цивільна інфраструктура.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 29 серпня, передає Інше ТВ.

Внаслідок атак у м. Миколаєві пошкоджено господарський супермаркет та складське приміщення. Постраждалих немає.

Крім цього, учора ввечері ворог атакував місто крилатими ракетами «Бандероль». Під атакою був обʼєкт енергетичної інфраструктури міста. Внаслідок атаки пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, три гаражі та автомобіль. Постраждалих немає.

Ворог завдав удару крилатою ракетою «Бандероль» по обʼєкту енергетичної інфраструктури Миколаївського району. Постраждалих немає.

Окрім того, двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Також ворог атакував БпЛА типу «Молнія» Горохівську громаду Баштанського району. Постраждалих немає.