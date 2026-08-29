У ніч проти 29 серпня у Святошинському районі міста російська атака спричинила пожежу в одній з квартир на 9-му поверсі житлової дев’ятиповерхівки.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Інше ТВ.

Вогнеборці оперативно її ліквідували, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири. Також зруйновані перекриття між помешканням та покрівлею.

На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок події немає.

Через російських удар на Одещині загинула людина, ще троє поранені.

Крім того, загорілося 8 вантажних автівок з продуктами харчування, а також суха трава поруч. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

До ліквідації наслідків від ДСНС залучалося 14 вогнеборців та 3 одиниці пожежної техніки, від місцевої пожежної команди “Багате” 2 людини та 1 одиниця техніки.

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