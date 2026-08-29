У Миколаївській ОВА з посиланням на військових уточнили інформацію щодо ворожих атак по області.

Про це передає Інше ТВ.

«Сьогодні вночі ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі балістичною ракетою «Іскандер-М», а не крилатою ракетою «Бандероль», як повідомлялося попередньо.



Також сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару двома КАБами по Галицинівській громаді. Постраждалих немає», – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок атак росіянців «шахедами» та «Бандеролями» на Миколаїв пошкоджено супермаркет, будинки, обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Зранку атаки на Миколаїв продовжилися.