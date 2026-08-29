Учора та сьогодні зранку ворог здійснив чергові атаки на Миколаївщину із застосуванням БпЛА та ракет.

Під ударами цивільна та енергетична інфраструктура.

У місті Миколаєві внаслідок атаки БпЛА пошкоджено господарський супермаркет і складське приміщення. Виникла пожежа. Постраждалих немає.

Також ворог атакував місто ракетами. Під ударом опинився об’єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, три гаражі та автомобіль. Виникла пожежа. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі ворог завдав удару ракетою по об’єкту енергетичної інфраструктури.

На всі випадки оперативно реагували підрозділи ДСНС.

Через загрозу повторних атак рятувальникам доводилося відводити особовий склад на безпечну відстань, однак після стабілізації ситуації роботи продовжувалися, зазначали в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок атак росіянців «шахедами» та «Бандеролями» на Миколаїв пошкоджено супермаркет, будинки, обʼєкт енергетичної інфраструктури. Потім У Миколаївській ОВА уточнили: окупанти атакували не тільки «шахедами», а й «Іскандером» і КАБами.

Зранку атаки на Миколаїв продовжилися.