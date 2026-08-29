Сьогодні, 29 серпня, зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини ударними БпЛА типу «Shahed».

Про наслідки повідомили в Миколаївській ОВА, передає Інше ТВ.

«Маємо пошкодження енергетичних обʼєктів в області. Ряд дільниць аварійно відключено. Проблеми з електропостачанням виникли у місті Миколаєві та громадах Миколаївського та Баштанського районів. За попередньою інформацією, без світла більше 300 тис. абонентів.

Енергетики та всі відповідні служби працюють. Консолідуємо всі наявні сили та ресурси, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути світло людям.

Країна – терорист вкотре цілеспрямовано б’є по цивільній енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити людей без світла. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв знеструмлений внаслідок ворожого обстрілу. Як курсуватиме електротранспорт