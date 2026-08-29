Справа про танкер Eagle S, який пошкодив морські кабелі на Різдво 2024 року у Фінській затоці, повертається до суду.

Про це пише Yle, передає Інше ТВ.

Апеляційний суд Гельсінкі у четвер, 27 серпня, вирішив скасувати рішення окружного суду і повернути справу до окружного суду.

Минулого жовтня окружний суд залишив без розгляду як обвинувачення у тяжкому саботажі та тяжкому порушенні телекомунікацій, так і позови про відшкодування збитків, оскільки, на його думку, фінські суди не мали юрисдикції у цій справі.

Тепер апеляційний суд вважає, що Фінляндія має юрисдикцію розглядати цю справу.

– На думку апеляційного суду, передбачувані злочини було вчинено у Фінляндії, де проявилися наслідки цих дій. Відповідно до фінського національного законодавства та загальновизнаного територіального принципу міжнародного права, кримінальну відповідальність екіпажу судна можна оцінювати згідно з фінським кримінальним правом, а обвинувачення розглядати у Фінляндії, – зазначає апеляційний суд у своєму повідомленні.

Заступник генерального прокурора Юкка Раппе задоволений рішенням апеляційного суду.

«Справу вирішено правильно, на жаль, в окружному суді цього не сталося», – каже Раппе.

Раппе не може оцінити, коли вдасться організувати новий розгляд в окружному суді, оскільки обвинувачені перебувають за кордоном через рішення окружного суду.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці 2024 року фінська влада, яка розслідувала пошкодження підводних силових кабелів і кабелів передачі даних, виявила на морському дні сліди волочіння, ймовірно, залишені якорем захопленого танкера Eagle S.

У серпні 2025 року Фінська прокуратура винесла обвинувачення у справі про пошкодження морських кабелів судном російського тіньового флоту Eagle S. А на початку жовтня 2025 року Фінський суд закрив справу проти екіпажу Eagle S щодо пошкодження кабелю в Балтійському морі.