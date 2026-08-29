Через знеструмлення електромережі внаслідок ворожого обстрілу наразі по всьому місту тимчасово відсутня напруга.

У зв’язку з цим та з урахуванням технічних особливостей роботи електротранспорту перевезення на маршрутах міста здійснюватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 км.



Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

Для забезпечення роботи та підзарядки тролейбусів використовуватимуться альтернативні джерела живлення – дизельні генератори.



Рух трамваїв та тролейбусів марки «Дніпро» тимчасово призупинено. У міру стабілізації ситуації рухомий склад поступово повертатиметься на маршрути міста – про це повідомимо додатково.



Увагу пасажирів звертають на роботу тролейбусного маршруту №8. Сьогодні тролейбуси курсуватимуть від кінцевої зупинки «Матвіївка» до Залізничного вокзалу та у зворотному напрямку, без заїзду до кладовища.



Пасажирів просять уважно стежити за маршрутом руху. Водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.



Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок атак росіянців «шахедами» та «Бандеролями» на Миколаїв пошкоджено супермаркет, будинки, обʼєкт енергетичної інфраструктури. Потім У Миколаївській ОВА уточнили: окупанти атакували не тільки «шахедами», а й «Іскандером» і КАБами.

Зранку атаки на Миколаїв продовжилися.