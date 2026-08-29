Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко та міністр науки і вищої освіти Польщі Марцін Кулясек 28 серпня відкрили у відновленій Астрономічно-метеорологічній обсерваторії на горі Піп Іван Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці Андрій Бутенко, передає Інше ТВ.

Міністр освіти і науки України зазначив, що разом із міністром науки та вищої освіти Польщі Марціном Кулясеком вони підписали на вершині декларацію про співпрацю, яка передбачає розвиток Карпат як відкритого простору для науки та освіти.

«Зміст декларації виходить за межі академічної сфери. Це підтвердження того, що Україна та Польща йдуть спільним європейським шляхом, заснованим на довірі, добросусідстві та відповідальності за майбутнє регіону», — написав український міністр.

Міністр додав, що на горі встановили телескоп під куполом, спеціально спроєктованим для складних погодних умов на великій висоті. У майбутньому телескоп обладнають роботизованою системою, завдяки якій ним можна буде керувати дистанційно.

Обсерваторію відновив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника у співпраці зі Студіями Східної Європи Варшавського університету. Встановлене там обладнання буде доступне не лише для обох університетів, а й для інших дослідницьких груп, які зможуть подавати заявки на його використання.

«Обсерваторію збудували у 1938 році як наукову станцію Варшавського університету. Радянська влада її знищила, і протягом десятиліть на вершині залишалися руїни. Українці й поляки відбудували її спільно. Проєкт розпочався ще у 2012 році. Попри повномасштабне вторгнення, завдяки співпраці української та польської сторін його вдалося реалізувати», — наголосив Андрій Бутенко.

Міністр подякував команді університету та польським партнерам за багаторічну роботу над проєктом.

З 2017 року там також працює польсько-українська станція гірського порятунку.

Як повідомляло Інше ТВ, Голова Українського інституту національної пам’яті закликав вивести спільну історію Польщі та України за межі поточної політики