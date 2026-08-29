Катар долучився до дипломатичних спроб знайти вихід із кризи навколо Ормузької протоки. Прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані провів переговори з іранським керівництвом у Тегерані. Дипломатична активність посилюється на тлі американської морської блокади, яка вже створює проблеми не лише для експорту Ірану, а й для забезпечення країни пальним.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

Переговори між Іраном та Катаром відбулися після кількох днів активних дипломатичних контактів навколо Ормузької протоки — одного з найважливіших морських шляхів для світового енергетичного ринку.

Прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані зустрівся в Тегерані з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Сторони обговорювали можливості деескалації, а також проєкт тимчасового механізму судноплавства через Ормузьку протоку, який Іран паралельно обговорює з Оманом.

Катар наголосив на необхідності поважати суверенітет держав регіону та свободу судноплавства, а також продовжувати дипломатичний діалог.

Ще 25 серпня Аль Тані та Арагчі обговорювали телефоном переговори між Іраном та Оманом щодо створення тимчасового спільного судноплавного коридору та розмінування Ормузької протоки. Доха водночас заявляє, що продовжує контакти з різними сторонами, намагаючись повернути США та Іран до переговорів.

Оман пропонує тимчасовий коридор

Центральну роль у нинішніх переговорах відіграє Оман — держава, яка разом з Іраном контролює береги Ормузької протоки.

Тегеран і Маскат протягом останніх тижнів обговорюють створення тимчасового маршруту, який дозволив би відновити безпечніше проходження суден. Переговори стосуються не лише маршруту, а й розмінування акваторії та майбутнього механізму управління судноплавством.

Іранська сторона заявляє, що домовленість з Оманом щодо коридору в принципі досягнута. Водночас його повноцінне функціонування Тегеран пов’язує з виконанням Сполученими Штатами низки умов.

Серед них — припинення американської морської блокади іранських портів і суден, послаблення економічних санкцій та врегулювання війни. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї також заявив, що Тегеран вимагає компенсацій.

Американська блокада починає відчуватися всередині Ірану

Після початку війни 28 лютого Іран встановив жорсткий контроль над проходженням через Ормузьку протоку, тоді як Сполучені Штати запровадили морську блокаду іранських портів.

За даними американського Центрального командування, станом на 27 серпня американські сили перенаправили вже 75 суден, які прямували до іранських портів або виходили з них.

Наслідки блокади тепер відчуває і внутрішній ринок Ірану. Іранський віцепрезидент Мохаммад Джафар Гаемпанах визнав, що країна не виробляє достатньо бензину для покриття внутрішнього попиту, а американська морська блокада ускладнила можливість імпортувати необхідні обсяги.

Останніми днями біля автозаправних станцій у Тегерані та інших містах утворюються черги. За даними Financial Times, різниця між внутрішнім попитом і виробництвом бензину сягає приблизно 15 мільйонів літрів на добу.

Для Ірану це особливо чутлива проблема. Країна є одним із великих світових виробників нафти, але водночас роками субсидує бензин для населення. Будь-які спроби підвищити ціни або скоротити субсидії залишаються політично ризикованими через можливе соціальне невдоволення.

Як повідомляло Інше ТВ, Нафта рухається через Ормузьку протоку Оманським маршрутом. Що там відбувається, і хто головний