США досягли угоди з Венесуелою про контроль над більш ніж 65 млрд. барелів її доведених запасів нафти.

Саме таке повідомлення з посиланням на президента Дональда Трампа розмістив Білий дім у мережі Х, передає Інше ТВ.

«Ця історична угода більш ніж вдвічі збільшує американські запаси нафти, значно розширює наші поставки нафти і суттєво знизить ціни на бензин для всіх американців», — йдеться в повідомленні Трампа у своїй соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що США отримають контрольний пакет акцій над понад 65 млрд барелів підтверджених запасів венесуельської нафти без витрат для американських платників податків.

За словами Трампа, угоду забезпечили державний секретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет у тісній співпраці з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес та за участю приватного бізнесу.

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