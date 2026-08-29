У Миколаївській області працюють над поверненням електропостачання.

На зараз вже перезаживлено більше 200 населених пунктів. Ще близько 230 залишаються без світла.

Про це повідомляє т.в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Інше ТВ.

«Щодо ранкових атак. Ворог атакував Миколаїв БпЛА «Shahed-238» та ракетами «Бандероль». Зафіксовано влучання по портовій інфраструктурі міста. На щастя, без постраждалих.

Дякую всім нашим екстреним службам та енергетикам.

Продовжуємо робити все, щоб якнайшвидше повернути світло всім абонентам», – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Удари «шахедів» по Миколаївщині залишили без електропостачання понад 300 тисяч абонентів