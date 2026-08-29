Польська влада підтримує постійний контакт із ЦРУ та отримує інформацію про дії американської сторони, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Під час заходу Кампус «Польща майбутнього» в Ольштині він наголосив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичним періодом у війні Росії проти України, інформує Українська служба «Польського Радіо».

За словами Дональда Туска, Варшаву не застала зненацька інформація про дії керівництва ЦРУ. Польську сторону також заздалегідь поінформували про необхідність термінових переговорів на найвищому рівні між Польщею та США.

Водночас прем’єр наголосив, що частина інформації, яка стосується національної безпеки, має залишатися конфіденційною. «Деякі речі, звичайно, мають залишатися в таємниці, але ми не можемо приховувати найважливіші справи», — зазначив він.

Дональд Туск також зазначив, що Польща повинна дотримуватися принципу колективної оборони НАТО — «один за всіх, усі за одного». За його словами, у разі нападу Росії на одну з країн Альянсу Польща має бути серед держав, які вимагатимуть від НАТО негайної та рішучої відповіді.

Прем’єр додав, що Росія, за його оцінкою, готується до ескалації війни. Ключовими для Москви можуть стати осінь і зима.

Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні вночі Росіянці атакували Україну ракетами «Онікс» та «Іскандер», а також 267 БпЛА