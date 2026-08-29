28 серпня та в ніч на 29 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у районах міста Донецьк Донецької області та Гвардійського (ТОТ АР Крим) уражено місця зберігання, підготовки і пуску ударних БпЛА російських окупантів.

Також в тимчасово окупованому українському Криму, в районі Знаменки, уражено комплекс радіоелектронної боротьби противника.

Крім того, уражено пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 28 серпня 2026 року зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» в районі Клинців Брянської області рф .

Робота по ключових військових цілях противника триває.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 242 бої, найбільше – на Покровському напрямку, – Генштаб