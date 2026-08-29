Окупаційна армія Росії продовжує зазнавати значних втрат на фронті в Україні, які вже не компенсуються поточними темпами набору новобранців. Незважаючи на це, військово-політичне керівництво РФ розглядає варіанти розширення бойових дій.

Зокрема, Кремль планує проведення активних наступальних операцій на нових напрямках. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з журналістами, інформує OBOZ.UA

Втрати перевищують поповнення

За словами Паліси, ситуація, що склалася на фронті, безпосередньо пов’язана з динамікою втрат і рекрутингу противника. Лише за липень підтверджені втрати російських військ убитими та пораненими склали 43 тисячі осіб, тоді як залучити через рекрутинг вдалося лише 37 тисяч.

Негативний баланс у 6 тисяч осіб за один місяць – це не поодинокий випадок, а стійкий тренд, що фіксується щонайменше з лютого цього року. Якщо в попередні роки Кремлю вдавалося компенсувати навіть найвищі санітарні та безповоротні втрати за рахунок набору нових сил, то зараз тенденція змінилася на протилежну.

Загальна чисельність угруповання утримується лише завдяки перерозподілу сил і залученню стратегічних резервів, однак наявних ресурсів об’єктивно недостатньо для досягнення поставлених Кремлем стратегічних цілей.

Загроза для Києва, Чернігова та країн НАТО

Українська розвідка, перевіривши дані з кількох джерел, зафіксувала, що військове керівництво РФ отримало від політичного центру завдання спланувати та підготувати проведення операції в напрямку Києва та Чернігова.

Генеральний штаб ЗСУ вже розробив можливі варіанти реагування, оборони та протидії цим задумам. Наразі створення ударних наступальних угруповань на цих напрямках не спостерігається, а пріоритетним завданням українських сил залишається недопущення самих умов для початку таких дій противника.

Крім того, розвідка неодноразово фіксувала сигнали про те, що Росія розглядає можливість агресії проти країн Балтії та інших держав НАТО. Втім, з огляду на поточні результати РФ в Україні, відкриття ще одного фронту на даному етапі виглядає для Кремля вкрай невигідним.

Мобілізація в Росії

Для реалізації масштабних завдань, наприклад, спроби остаточного штурму Донбасу в обмежені терміни, російському військовому керівництву не обійтися без оголошення мобілізації.

В інформаційному просторі та планах РФ фігурують цифри в 300 тисяч осіб до кінця поточного року та ще 300 тисяч у першій половині наступного. Однак Паліса підкреслив, що призов такої кількості людей стикається з реальними можливостями російського військового апарату: усіх цих мобілізованих необхідно повноцінно екіпірувати, одягнути та провести хоча б базову підготовку.

Як повідомляло Інше ТВ, Туск: Росія готується до ескалації у війні проти України, критичними можуть стати осінь і зима