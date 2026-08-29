«З вечора у селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків російського дронового удару. Розгорнуті штаби на місці для допомоги людям. Залучені всі необхідні служби. Працюють підрозділи ДСНС – понад 300 працівників. Був удар по складу з подальшою детонацією. На жаль, є значні руйнування навколишньої інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Станом на зараз відомо, що 27 людей загинуло. Один із загиблих – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він рятував людей. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Вже понад 370 людей евакуйовано, і евакуація постійно продовжується. Були доповіді Прем’єр-міністра Сергія Корецького, міністра внутрішніх справ Івана Вигівського. Обов’язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення. Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України проводять досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки.

Також вночі були удари по наших регіонах – Одещина, Дніпровщина, Київщина, Запоріжжя, Суми, Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина, Донеччина, Чернігівщина. Понад 260 ударних дронів було, також «бандеролі». Фактично безперервні атаки реактивними дронами на Київ. Україна не може бути сама в пошуку рішень для захисту від таких ударів, і я дякую кожному, хто допомагає з додатковими пакетами підтримки та санкційними кроками проти Росії», – йдеться в коментарі Президента Володимира Зеленського.

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