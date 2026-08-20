Битва за контроль над Ормузькою протокою стала центральним елементом війни з Іраном. Протягом останніх кількох місяців як Іран, так і Сполучені Штати претендували на перевагу, а суперечлива риторика викликала значну плутанину та сумніви.

Однак наразі докази очевидні: Сполучені Штати, патрулюючи протоку своїм флотом, набирають позицій, а Іран втрачає значну частину свого контролю над критично важливим водним шляхом, пише CNN.

За даними Kpler, яка відстежує судна за допомогою транспондерів та супутникових даних, понад 80% рідких вантажів, що проходять через Ормузьку протоку протягом останніх двох тижнів, пройшли Оманським маршрутом – дозволеним ООН судноплавним каналом, проти якого Іран рішуче виступає, – або ж це були «темні» транзити, які, ймовірно, пройшли Оманським маршрутом.

Іран, оголосивши протоку під своїм контролем, атакував десятки суден, які намагалися пройти водним шляхом через північне узбережжя Оману. Незважаючи на ризик, більшість суден нещодавно вирішили ігнорувати вимоги Ірану та перетинати протоку, сподіваючись на захист від військово-морських сил США.

«Складається все більше враження, що Іран принаймні частково втратив контроль над протокою», – сказав Хомаюн Фалакшахі, керівник відділу аналізу сирої нафти в Kpler.

Передача контролю

Це разюче контрастує з тим, що було місяць тому, коли Kpler не спостерігав практично жодного судноплавства оманським маршрутом. Різке скорочення руху навколо бажаного Іраном маршруту завадило Ірану стягувати плату за рух суден через протоку, як це було навесні.

Закінчення терміну дії Меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном цього тижня теоретично дозволяє Ірану знову почати стягувати плату за проїзд. Але, за даними Kpler, схоже, що країна не змогла цього зробити.

«Прохання Ірану стягувати плату за проїзд – це те, чого більшість людей на Близькому Сході не хочуть робити і не робили», – сказав Ден Пікерінг, засновник та головний інвестиційний директор Pickering Energy Partners. «Тож маршрут через Оман абсолютно має найбільший сенс».

Кувейт, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати зафрахтували дуже великі нафтові перевізники (VLCC) – найбільші нафтові танкери – для транзиту з Перської затоки через Ормузьку протоку, а потім перекачування нафти до танкерів клієнтів за межами небезпечної зони в Оманській затоці, за словами Енді Ліпоу, президента Lipow Oil Associates.

Щоб уникнути атак Ірану, вони вимикали свої транспондери, часто на тижні поспіль. Цей так званий темний трафік, схоже, також вислизав від деяких служб відстеження даних, таких як Kpler. Хоча деякі дані можна зафіксувати за допомогою супутника, традиційними засобами їх важче відстежувати.

Але Сполучені Штати, маючи значну військову силу на воді, стежать за всіма суднами, що проходять через протоку, і повідомляють про значно вищі показники перевезень нафти, ніж передбачалося раніше за більшістю традиційних оцінок.

Міністр енергетики Кріс Райт минулого тижня заявив, що сукупний транзит нафти через протоку та перенаправлення в інший водний шлях становив близько 15 мільйонів барелів на день протягом тижня – набагато ближче до середнього показника в 20 мільйонів барелів до війни.

Відсутність ясності

Це спонукало президента Дональда Трампа заявити в понеділок, що Сполучені Штати мають «повний контроль над протокою», сумнівне твердження, яке він часто повторював протягом усього конфлікту. Постійні атаки Ірану та потоки нафти, які все ще значно нижчі за довоєнний рівень, свідчать про те, що Сполучені Штати не повністю контролюють Ормузьку протоку.

Але Іран також цього не робить.

«Якщо їхня мета – «керувати», то я б сказав, що вони ніколи не мали повного контролю з самого початку», – сказав Пікерінг. «Складається враження, що їхня мета — стримування, щоб їх підтвердили як тих, хто контролює ситуацію. Я думаю, що вони все ще стримують».

Але якщо танкери справді перевозять стільки нафти через протоку, скільки стверджують Сполучені Штати, то стримування та контроль Ірану над Ормузькою протокою зменшилися порівняно з тим, що було місяць чи два тому.

Ситуацію ускладнює те, що Оман та Іран ведуть переговори щодо відновлення свободи судноплавства протокою — за відсутності Сполучених Штатів — на превелике розчарування Трампа. Незрозуміло, як ці обговорення вплинуть на нафтові перевезення чи контроль над водним шляхом.

«Я б взяв всю інформацію та заголовки «під контроль», — сказав Ліпов. «Але справедливо буде сказати, що Іран частково втратив контроль над протокою».