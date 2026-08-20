ДБР протидіє зловживанням у військових частинах, через які бюджет втрачає кошти, а військовослужбовців використовують не для виконання завдань оборони держави.

20 серпня працівники ДБР у тісній взаємодії з Генеральним штабом Збройних Сил України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочали масштабну операцію «Справедливість для бійців».

Її мета — викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Окрему увагу приділено випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов’язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт.

Слідчі дії проводяться у різних регіонах України. Загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки.

Основна частина проваджень стосується незаконного нарахування та отримання виплат. У 12 таких провадженнях проводяться 58 обшуків. За їх результатами планується повідомити про підозру 20 особам.

Ще п’ять обшуків проводяться у провадженні щодо незаконного використання праці військовослужбовців. Дев’ять — у справі про корупційні зловживання, у якій готуються підозри двом фігурантам.

Загалом за результатами операції планується повідомити про підозру 22 особам.

Крім того, ДБР завершило розслідування ще у чотирьох кримінальних провадженнях щодо незаконних виплат військовослужбовцям. Обвинувальні акти стосовно 16 осіб планується скерувати до суду.

Операція «Справедливість для бійців» проводиться за сприяння командування Збройних Сил України. ДБР і Генеральний штаб спільно працюють над тим, щоб кожен військовослужбовець виконував визначені законом обов’язки, а кошти, призначені для оборони держави, використовувалися виключно за призначенням.

Ця операція є продовженням системної роботи ДБР з наведення порядку у військовій сфері. Раніше Бюро провело масштабну операцію «Чесний призов», спрямовану на викриття корупційних схем у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Тоді слідчі та оперативники ДБР одночасно провели десятки обшуків у різних регіонах України, викрили схеми ухилення від мобілізації, незаконного зняття військовозобов’язаних з обліку та отримання хабарів.

ДБР і надалі у взаємодії з військовим командуванням проводитиме такі комплексні заходи.

Детальні результати цієї операції будуть оприлюднені після завершення першочергових слідчих дій.