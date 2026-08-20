Від 600 км до майже 3000 км – Україна збільшує дальність своїх діпстрайків і повертає війну на територію агресора.

Це цілеспрямована стратегія, покликана позбавити росію можливості затягувати війну, зазначають в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача/Генерального штабу Збройних Сил України.

«Останні дані свідчать про чітку тенденцію: дальність українських діпстрайків зростає вдвічі приблизно кожні два роки.

У 2022 році найглибшою ціллю на території Росії, до якої дісталися Сили оборони України, була авіабаза «Енгельс-2» — приблизно за 600 км від державного кордону України.

До 2024 року цей показник зріс утричі. Українські засоби ураження досягли авіабази «Оленья», розташованої приблизно за 1800 км від України.

А тепер, у 2026 році, дальність знову майже подвоїлася — українські дрони дісталися до Омська, приблизно на 3000 км углиб російської території.

Це не просто цифри на карті. За цими зусиллями стоять розробка українських систем озброєння, розвиток технологій, розвідка, а також планування та виконання далекобійних операцій. За роки війни Україна накопичила унікальний бойовий досвід і створила одну з найсильніших, найдинамічніших та найбільш інноваційних оборонних індустрій у світі», – зазначають в СтратКомі ЗСУ і зауважують, що ця динаміка зберігається.

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