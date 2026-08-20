Легалізація заробітної плати залишається найактуальнішим питанням сьогодення. Тільки легально працевлаштований працівник має право на належну пенсію та відповідні соціальні гарантії. Про це у своєму коментарі наголошує в. о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Віталій Бітун.

Він зазначив, що ДПС Миколаївщини активно організовує роботу щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про оплату праці, а саме проводить зустрічі з керівниками підприємств, роботодавцями з питань погашення заборгованості із заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та з питань підвищення рівня заробітної плати і легалізації доходів.

З метою зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, Головним управлінням ДПС у Миколаївській області спільно з місцевими органами влади вживаються заходи, направлені на залучення додаткових коштів та забезпечення надходжень з податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів у повному обсязі.

Так, у січні – липні 2026 року за результатами роботи комісій при райдержадміністраціях та проведеної індивідуальної роботи фахівців податкової служби заслухано 803 керівника підприємства, у результаті чого підвищено розмір заробітної плати до мінімального розміру 737 суб’єктами господарювання. До бюджету додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 1,1 млн грн, єдиного внеску – 1,4 млн грн, військового збору – 318,6 тис. гривень. Також заслухано 617 фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), з яких 564 ФОП підвищили розмір заробітної плати, що забезпечило додаткові надходження до бюджету з податку на доходи фізичних осіб у сумі 877,8 тис. грн, єдиного внеску – майже 1,1 млн грн, військового збору – 243,8 тис. гривень.

Віталій Бітун наголосив, що сьогодні істотно зросли вимоги до належного оформлення найманих працівників та підвищено ступінь відповідальності роботодавців щодо недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Податкова служба Миколаївщини закликає суб’єктів господарювання офіційно укладати трудові договори з виплатою легальної заробітної плати не менше мінімальної та сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Посадовець акцентував увагу, що громадянам необхідно вимагати від своїх роботодавців здійснювати виплату заробітної плати відповідно до законодавства – прозоро і чесно. Адже неофіційне працевлаштування позбавляє працівника соціального захисту, оскільки розмір майбутньої пенсії та інших соціальних виплат залежить від страхового стажу та заробітної плати. Крім того, бюджети втрачають значні надходження податку на доходи фізичних осіб, який є для них бюджетоформуючим. Кожне офіційно створене робоче місце – це внесок у зміцнення економіки та соціальної стабільності держави. А для роботодавця легальне працевлаштування – це: уникнення штрафних санкцій; прозора фінансова діяльність; підвищення довіри з боку партнерів та клієнтів; формування позитивної ділової репутації.

Віталій Бітун зауважив, що Головне управління ДПС у Миколаївській області вживає дієві заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати. Так, станом на 01.08.2026 комісіями з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та соціальних виплат при райдержадміністраціях та безпосередньо податковою службою заслухано 16 керівників підприємств. За підсумками заслуховувань 14 підприємств погасили заборгованість у сумі 15,7 млн гривень. У результаті чого до бюджетів усіх рівнів надійшло 2,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску – майже 3,5 млн гривень.

Як розповів податківець, з метою профілактики вчинення порушень у сфері державного регулювання оплати праці та дотримання норм законодавства щодо нарахування мінімальної заробітної плати податківцями області проводяться позапланові перевірки.

З початку 2026 року фахівцями управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області проведено 220 документальних перевірок. Мета таких заходів – легалізація зайнятості населення, підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства щодо нарахування мінімальної заробітної плати.

За результатами контрольно-перевірочної роботи, в частині порушення податкового законодавства, донараховано податків та зборів разом із штрафними санкціями та пенею у розмірі 118,9 млн грн, до бюджету вже надійшло 15,4 млн гривень.

Крім цього, шляхом кабінетного аудиту у січні – липні 2026 року відпрацьовано 48 звернень громадян, які надійшли до ГУ ДПС у Миколаївській області, із них у 10 зверненнях порушувались питання використання неоформленої найманої праці.

ДПС Миколаївщини наголошує на неприпустимості допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин, адже використання незадекларованої праці – грубе порушення трудового законодавства. Нині, як ніколи, виплата заробітної плати повинна бути прозорою і відкритою!

Віталій Бітун: закликаємо роботодавців дотримуватися вимог трудового законодавства та легалізувати трудові відносини зі своїми працівниками. Адже легальна праця – це стабільність, впевненість і внесок кожного у майбутнє України. Разом – ми сила! Разом переможемо! Слава Україні!