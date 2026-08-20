У ніч проти 20 серпня російські війська атакували на Одещині пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Це підтвердив президент Володимир Зеленський.

В Одеській ОВА повідомили, що внаслідок атаки без світла залишаються 13 тисяч абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням.

На ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з харчовими продуктами. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

У Міноборони Молдови заявили, що повітряний простір країни порушив безпілотник, який, за попередніми даними, міг бути «шахедом». Він перетнув молдовсько-український кордон поблизу села Котловина в Ізмаїльському районі Одеської області, та увійшов на територію Молдови в напрямку села Етулія в Гагаузії.