Перший в Україні музейний аудіогід данською мовою — вже скоро у Миколаєві!

Зараз триває робота над записом майже двох годин розповідей данською мовою про історію нашого краю.

Детальніше про проєкт розповідається в публікації Миколаївського обласного краєзнавчого музея, передає Інше ТВ.

За словами наукового співробітника музею, керівника проєкту з реалізації аудіогіда Іллі Хворостянюка, запис аудіогіда данською мовою – це частина великого проєкту, як4ий реалізовується в музеї вже близько року. Робота розпочалася зі створення аудіогіду українською та англійською мовами, тепер черга данської мови – як своєрідне «дякую» громадянам Королівства Данії за допомогу і підтримку Миколаївщини.

“Нам здається, що це перший аудіогід у музеї в Україні, де буде повноцінна данська версія», – каже керівник Офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен, чиїм голосом і «говоритиме» аудіогід.

Як розповів Ілля Хворостянюк, важливим етапом роботи над створенням аудіогіду була підготовка вивіреного і достовірного тексту перекладу, в чому допомогла Данська Асоціація музеїв.

«Насправді, це складне завдання, тому що треба приймати рішення стосовно перекладу: чи можна казати «хата», чи треба це перекласти як Hus – дім», – додав Якоб Хансен.

Технічну допомогу із записом аудіогіду надав Миколаївський академічний художній драматичний театр – озвучка тексту відбувалася у театральній студії звукозапису, яка була створена завдяки данським проєктам, зазначив директор-художній керівник театру Артем Свистун.

Додамо, що в аудіогіді по Миколаївському обласному краєзнавчому музеї три версії – українська, англійська та данська – озвучені людьми, а мовною моделлю ШІ озвучені німецька, французька, іспанська та литовська версії.

Як повідомляло Інше ТВ, У НПП «Бузький Гард» на Миколаївщині створили сучасний аудіогід для безбар’єрного знайомства з природною спадщиною