Російська сторона встановила місцеперебування 79 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Відбулися перемовини із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Основні результати робочої зустрічі:

Обговорили продовження обмінних процесів. Російська сторона поінформувала про відвідування декількох місць, де утримуються українські військовополонені. Яна Лантратова прийняла рішення запустити системний моніторинг місць утримання наших військовополонених, залучивши всю регіональну структуру, тобто відвідування будуть постійними.

Пошук осіб зниклих безвісти. Російська уповноважена з прав людини повідомила, що верифікувала 79 осіб, які вважалися безвісти зниклими.

Наголосив на тому, що я очікую відповідь на лист від родин військовополонених із Оленівки, який я передав на минулій зустрічі. Акцентував увагу на необхідності першочергового звільнення постраждалих військовополонених.

Обмінялися листами для українських військовополонених від їхніх родин і отримали листи від наших Захисників для їхніх сімей.

Цивільні та гуманітарні питання. Обговорили ситуацію щодо незаконно утримуваних цивільних. Підняв питання щодо створення моніторингової місії з числа закордонних омбудсманів — наразі воно опрацьовується. Також працюємо над можливістю телефонних дзвінків українських військовополонених рідним та іншими гуманітарними напрямами.

Найважливіший результат перемовин — це наші люди, які вдома і яких нарешті змогли обійняти рідні. Працюємо далі, щоб кожна родина знову була разом!

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, В Україні близько 114 тис зниклих безвісти, майже 17 тис загиблих – досі не ідентифіковані