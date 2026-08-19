В Україні зниклими безвісти вважаються близько 114 тисяч цивільних та військових, а майже 17 тисяч виявлених тіл досі залишаються неідентифікованими. Крім того, поліцейські задокументували майже 200 тисяч воєнних злочинів РФ. Сторони домовилися поглиблювати взаємодію за шістьма напрямами, зокрема у сферах кримінальної аналітики, кіберзахисту, протидії нелегальному обігу зброї та обміну практичним досвідом.

Станом на сьогодні в Україні офіційно вважаються зниклими безвісти орієнтовно 114 тисяч громадян — як цивільних осіб, так і військовослужбовців, а ще майже 17 тисяч виявлених тіл досі не ідентифіковано.

Ці дані озвучили під час робочої зустрічі керівництва Національної поліції з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) та дипломатами Посольства Японії в Україні, передає Kyiv Post.

Скільки людей зникли безвісти та скільки тіл не ідентифіковано в Україні?

У відомстві зазначили, що з моменту початку повномасштабної агресії правоохоронці зафіксували та задокументували майже 200 тисяч воєнних злочинів.

Одночасно зберігається критична статистика щодо зниклих безвісти та невпізнаних загиблих.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе підкреслив, що реалії повномасштабного вторгнення кардинально змінили не лише безпекове середовище роботи правоохоронців, а й саму структуру злочинних схем.

За його словами, зловмисники дедалі частіше вдаються до новітніх методів у нелегальному обігу зброї та наркотичних речовин, застосовуючи криптовалютні розрахунки, цифрові інструменти та месенджери.

Водночас українські слідчі сформували унікальний міжнародний досвід фіксації злочинів війни та впровадження інноваційних технологій для протидії новим викликам.

Очільник відомства підкреслив важливість стратегічного партнерства з Токіо та наголосив на зацікавленості Києва у розвитку прикладної взаємодії.

Він висловив упевненість, що майбутня поїздка українських фахівців до Японії активізує спільну роботу, дозволивши поєднати передові світові стандарти з бойовим і практичним досвідом України.

Зі свого боку головний представник Офісу JICA в Україні Осаму Хатторі відзначив самовідданість поліцейських під час війни та зазначив, що постійне перебування японської місії в Києві дає змогу глибоко розуміти безпекові реалії.

Він висловив сподівання на подальше посилення професійних контактів та обміну знаннями з МВС і Нацполіцією.

Крім того, японські партнери виявили інтерес до інноваційних цифрових напрацювань і методик, які вітчизняні правоохоронці впровадили в умовах воєнного стану.

Які спільні безпекові проєкти реалізовуватимуть Україна та Японія?

У межах переговорів представники Нацполіції запропонували JICA шість ключових векторів партнерства.

Зокрема, йдеться про спільні зусилля у боротьбі з контрабандою зброї та вибухівки, розвиток аналітичних інструментів і кібербезпеки, підвищення надійності цифрових мереж, а також комплексний захист прав дітей в онлайн-просторі.