Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане. Про це заявив у соцмережі X держсекретар Марко Рубіо.

Відповідне рішення також опубліковане на сайті Управління контролю за іноземними активами США, пише Кореспондент.

Адміністрація Трампа впроваджує санкції проти Томоко Акане, японської судді, яка обіймає посаду голови Міжнародного кримінального суду, та Абдулає Сеє, старшого адвоката суду та громадянина Сенегалу, на підставі відповідного указу президента Трампа від 2025 року.

“Адміністрація Трампа запроваджує санкції проти голови МКС Томоко Акане та старшого адвоката Абдулає Сеє в межах нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду.

Вшановуючи нашу Декларацію незалежності, американців ніколи не будуть вивозити за межі країни для судового розгляду за вигадані злочини”, – заявив державний секретар США.