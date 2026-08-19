Як повідомляло Інше ТВ, вчора у Миколаєві загасили масштабну пожежу, але до будинків вогонь таки дійшов і 2 зачепив.

Крім цієї, на території області зареєстровано 64 пожежі. Із загальної кількості пожеж 3 трапилися внаслідок бойових дій, 3 — у житловому секторі та 59 — в екосистемах.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, під час гасіння пожежі приватного житлового будинку в с. Водяно-Лорине Єланецької громади Вознесенського району вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.

Внаслідок ворожої дронової атаки у с. Лупареве Галицинівської громади загорівся дах двоповерхового дачного будинку. Пожежу на площі 80 кв. м ліквідовано.

Також через падіння боєприпасів горіла суха трава у Галицинівській громаді та пожнивні залишки — у Чорноморській.

Серед інших пожеж переважно горіли суха трава, очерет, чагарники, пожнивні залишки та лісосмуги.

На всі випадки забезпечено реагування підрозділів ДСНС.