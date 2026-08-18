Масштабна пожежа в мікрорайоні Ракетне урочище ліквідована.

Полум’я тут наробило шкоди місцевим мешканцям. Під дією поривчастого вітру вогонь швидко розповсюдився на значну площу та «дістався» житлового сектору. В результаті пошкоджено 5 господарчих споруд та 2 житлові будинки.

Рятувальники вберегли від знищення 15 осель.

Пожежу вдалось зупинити на загальній площі 3 га.

Над її ліквідацією працювали 40 вогнеборців, залучалось 8 спецавтомобілів.

Місцевим мешканцям допомогу надавали волонтери Загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України.

Додатково на місці працювали фахівці аварійних служб міста, для підвозу води залучалась техніка комунального підприємства.

Нагадаємо, У Миколаєві гасять масштабну пожежу очерету – є загроза розповсюдження вогню на житловий сектор (ФОТО)