Масштабна пожежа в мікрорайоні Ракетне урочище ліквідована.
Полум’я тут наробило шкоди місцевим мешканцям. Під дією поривчастого вітру вогонь швидко розповсюдився на значну площу та «дістався» житлового сектору. В результаті пошкоджено 5 господарчих споруд та 2 житлові будинки.
Рятувальники вберегли від знищення 15 осель.
Пожежу вдалось зупинити на загальній площі 3 га.
Над її ліквідацією працювали 40 вогнеборців, залучалось 8 спецавтомобілів.
Місцевим мешканцям допомогу надавали волонтери Загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України.
Додатково на місці працювали фахівці аварійних служб міста, для підвозу води залучалась техніка комунального підприємства.
Нагадаємо, У Миколаєві гасять масштабну пожежу очерету – є загроза розповсюдження вогню на житловий сектор (ФОТО)