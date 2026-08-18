Вісім країн, які не входять до ЄС, погодилися приєднатися до останніх санкцій Європейського союзу проти білорусі, накладених на мінськ за підтримку російської війни проти України, передає УНН із посиланням на Euronews.

Євросоюз повідомив у вівторок, що Албанія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна домагатимуться того, щоб їхня національна політика відповідала заходам, вжитим Радою ЄС 23 липня.

У ЄС вітали цю новину. Санкції розширюють обмеження на товари та технології, які можуть зміцнити військовий, технологічний, оборонний або безпековий потенціал білорусі.

Крім того, запроваджуються додаткові обмеження на імпорт товарів, які б могли забезпечити Білорусь альтернативними джерелами доходу.

Заходи також розширюють обмеження на участь білорусі у бізнесі, пов’язаному з криптоактивами та базується в ЄС. При цьому у санкціях передбачено винятки, щоб до країни, як і раніше, могли надходити товари та послуги, необхідні для підтримки громадської інтернет-інфраструктури.