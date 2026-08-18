Міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до Києва заявив про готовність допомогти Україні з ліквідацією пошкоджень захисної оболонки над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє ua.news з посиланням на ntv.

За словами Шнайдера, пошкоджене укриття необхідно відремонтувати, а для своєчасного виконання робіт потрібні спільні зусилля міжнародних партнерів. Шнайдер зазначив, що відповідний процес уже розпочався серед країн «Групи семи».

Захисна конструкція втратила частину своїх функцій після російської атаки. Вартість повного відновлення оцінюють приблизно у 500 млн євро.

Як повідомляло Інше ТВ, На безпеку Чорнобильської АЕС та зони відчуження додатково виділено майже 600 млн грн