З початком нового навчального року студентам, аспірантам та іншим учням доведеться врахувати оновлені процедури оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Уряд закріпив ключові зміни у проходженні всіх необхідних процедур.

Основний акцент робиться на цифрову перевірку даних та скорочення термінів дії документів. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 978 від 29 липня 2026 року, пише OBOZ.UA.

Відстрочка лише на один семестр

Ключова зміна стосується термінів надання відстрочки. Якщо раніше право на неї діяло довше, то тепер документ видається строго на один семестр тривалістю не більше шести місяців. Після завершення семестру статус потрібно буде оновлювати.

Щоб претендувати на відстрочку в новому навчальному році, необхідно дотриматися чотирьох ключових умов:

Дані в ЄДЕБО: Інформація з Єдиної державної електронної бази з питань освіти стає головним і остаточним підтвердженням статусу студента.

Форма навчання: право на відстрочку зберігають лише ті, хто навчається за денною або дуальною формою.

Послідовність освіти: Кожен наступний рівень освіти має бути суто вищим за попередній, наприклад, бакалаврат – магістратура – аспірантура.

Первинність: Рівень освіти повинен здобуватися вперше. Друга вища освіта права на відстрочку не дає.

Автоматична перевірка реєстрів та скасування відстрочки

Держава переходить на автоматичну перевірку даних між реєстрами. Якщо електронна система виявить, що підстави для відстрочки зникли, наприклад, відбулося відрахування або переведення на заочну форму навчання, відстрочка анулюється протягом семи днів.

У разі зміни підстави для відстрочки студент зобов’язаний подати відповідну заяву до ТЦК та СП. На період ухвалення рішення комісією попередня відстрочка продовжуватиме діяти.

Проходження медичної комісії та перевірка документів

На період дії відстрочки військовозобов’язані студенти не направляються на проходження військово-лікарської комісії. Винятки можливі лише у двох випадках: особисте добровільне бажання студента пройти ВЛК, а також підписання контракту на службу в ЗСУ.

До початку занять усім студентам слід особисто перевірити свій військово-обліковий документ, зокрема в електронних реєстрах, і переконатися в наявності актуальної відмітки про чинне відстрочення та правильності даних у базі ЄДЕБО.

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