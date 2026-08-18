День Незалежності України у 2026 році припадає на понеділок, 24 серпня. Водночас цього року українці не отримають додаткового вихідного у зв’язку зі святом.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на норми чинного законодавства України.

У календарі офіційних свят України на 2026 рік 24 серпня зазначено як День Незалежності України. Цього року він припадає на понеділок.

Під час дії воєнного стану правила щодо святкових і неробочих днів не застосовуються. Зокрема, Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” передбачає, що в цей період не застосовуються норми статей 71-73 Кодексу законів про працю України.

Воєнний стан в Україні продовжено Указом Президента від 13 липня 2026 року №596/2026, який затвердила Верховна Рада Законом №4928-IX від 14 липня 2026 року.

Тому 24 серпня 2026 року не є додатковим неробочим днем для працівників у зв’язку з Днем Незалежності. Питання режиму роботи визначається з урахуванням законодавства, що діє під час воєнного стану.