Перший віцепремʼєр-міністр Денис Шмигаль поінформував Президента про стан енергетичної системи України.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

“Доповідь щодо стану нашої енергетики та першочергових пріоритетів в комунікації з партнерами. Перший віцепремʼєр-міністр Денис Шмигаль поінформував про стан енергетичної системи України та щоденну роботу українських енергетиків для ліквідації наслідків російських ударів. Дякую всім спеціалістам галузі за справді фахову та самовіддану роботу.

Щодня тривають процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів. Особливо виклики у містах та селах прифронтових та прикордонних з Росією областей. Важливо, що сформовані необхідні запаси обладнання.

Визначили й завдання для роботи з партнерами України на найближчий час: які політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз, у серпні, а також у вересні, до початку опалювального сезону. Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо.

Денис Шмигаль доповів також по стратегічних перспективах розвитку української атомної галузі, пріоритетах для відповідної роботи в Європі. Обговорили також ключові соціальні проєкти, які підготовлені для запуску в системі Міністерства енергетики на осінь. Дякую!”