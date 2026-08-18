YouTube змінює правила обліку публічних переглядів відео: згідно з останнім оновленням, вони будуть зараховуватися з самого початку відтворення ролика. Ці зміни набудуть чинності з 24 серпня в усьому світі, пише Кореспондент.

Попередній облік залишиться в статистиці у вигляді показника Engaged Views – для авторів, яким потрібно знати, як часто глядачі продовжують перегляд.

“Історично ми використовували кілька систем підрахунку переглядів у різних форматах”, – йдеться на сторінці підтримки YouTube. “Однак ми почули від авторів, що вони хочуть позбутися плутанини з метриками й точно зрозуміти своє реальне охоплення, тому й запроваджуємо це оновлення”.

Фактично YouTube зрівняв традиційні відео із Shorts: у 2025 році компанія скасувала мінімальні вимоги до тривалості перегляду для короткого формату роликів, а аналітика стала схожою на показники в TikTok та Instagram. Варто наголосити, що новий метод обліку переглядів не вплине на доходи чи відповідність вимогам до монетизації.

“Доходи авторів і надалі розраховуватимуться на основі “Engaged Shorts Views” та “Engaged Watch Hours”, які можна переглянути в YouTube Analytics у розширеному режимі”, – підтвердив YouTube.

Водночас раніше платформа оголосила про збільшений поріг для авторів, які мають намір заробляти на рекламі й підписках: з наступного року на монетизацію зможуть розраховувати канали, що набрали щонайменше 1000 підписників та 8000 годин переглядів за рік, або ж 20 млн переглядів Shorts за 90 днів.