18 серпня 2026 року протягом денної пори (з 07.00 по 18.30) ворог завдав удару по Україні 76 реактивними БпЛА типу “Shahed”.

Про це повідомляє командування Повітряних сил у Телеграм.

“Основний напрямок удару – Київщина!

За попередніми даними, протиповітряною обороною вдалося збити та подавити понад 70 реактивних БпЛА противника.

Втім, зафіксовано влучання БпЛА та падіння збитих на кількох локаціях. Інформація уточнюється.

Після 18.30 в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА!”

Бойова робота триває, не ігноруйте правила безпеки!