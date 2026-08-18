18 серпня 2026 року протягом денної пори (з 07.00 по 18.30) ворог завдав удару по Україні 76 реактивними БпЛА типу “Shahed”.
Про це повідомляє командування Повітряних сил у Телеграм.
“Основний напрямок удару – Київщина!
За попередніми даними, протиповітряною обороною вдалося збити та подавити понад 70 реактивних БпЛА противника.
Втім, зафіксовано влучання БпЛА та падіння збитих на кількох локаціях. Інформація уточнюється.
Після 18.30 в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА!”
Бойова робота триває, не ігноруйте правила безпеки!