Невдовзі в Резерв+ оформити відстрочку зможуть учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, пише ЛБ.

Наразі відомство проводить бета-тест нової послуги перед запуском.

«Долучитися можуть педагогічні працівники, які працюють у закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Під час оформлення система сама перевірить необхідні дані в державних системах – без збирання довідок і подання документів через ЦНАП», – пояснили в міністерстві.