У Польщі затримали чоловіка та жінку, які напали на українських дітей. Про це повідомили у поліції.

46-річній жінці висунули звинувачення в образі на національному ґрунті, порушенні фізичної недоторканності неповнолітнього та пошкодженні майна. Пізніше її доставлять до районної прокуратури. Затриманий 34-річний чоловік був допитаний як свідок, – повідомили в поліції.

Перед тим прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. закликав нападників самим здатися поліції.

-Двох “сміливих” громадян, які напали на українських дітей у Бидгощі, розшукують. У мене для них є повідомлення. До кінця тижня вас затримають. Для вас буде набагато краще, якщо ви звернетеся до поліції сьогодні.

Незалежно від того, що дехто думає про Україну — ми знаємо про останні події, але ми знаємо ще не все ані з української, ані з польської сторони. Але напад на дітей — це антипольська дія. Ми, як поляки, завжди дуже пишалися тим, як ставимося до своїх дітей і до дітей, які шукають у нас притулку.



Звертаюся до тих, хто напав на 12-річну та 14-річну дитину — краще зверніться до поліції ще сьогодні. Можете запитати знайомого юриста, ваша ситуація буде набагато гіршою, коли наприкінці тижня, після затримання, ви будете відповідати за те, що зробили. Ось така безкоштовна, щира юридична порада з мого боку, сказав Туск.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Польщі двоє дорослих напали на двох українських дітей – через мову