У Польщі на двох українських дітей було скоєно напад через те, що вони спілкувалися рідною мовою.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Гданську.

“На жаль, вкотре змушені констатувати вкрай неприпустимий інцидент, що стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня у парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ. Двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які є братом та сестрою, зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською мовою.



​Нападники (чоловік і жінка з маленькою собачкою) вдалися не лише до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, але й до фізичного насилля. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин.



​Генеральне консульство України в Гданську оперативно відреагувало на подію та тримає справу на особливому контролі.



​🔹 Консули перебувають на постійному зв’язку з матір’ю постраждалих, їй надано всю необхідну консульсько-правову підтримку.



🔹 Заяву за фактом нападу подано, і наразі поліція вже розшукує нападників.



🔹 Найголовніше: фізичному здоров’ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони перенесли сильний емоційний стрес.



​Якщо ви стали свідками цього інциденту, який стався у парку біля вокзалу, або маєте будь-яку інформацію про осіб, які його скоїли, переконливо просимо невідкладно звернутися до поліції! Ваші свідчення є вкрай важливими для того, щоб правопорушники були знайдені та понесли справедливе покарання.

​Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості та забезпечення безпеки українців є одним із ключових під час запланованої найближчими днями в Консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції. Ми не залишимо цей випадок без належного правового реагування”, — повідомили у консульстві.