У шведському місті Седертельє, розташованому приблизно за 30 кілометрів від Стокгольма, воронам запропонували попрацювати двірниками — збирати з вулиць недопалки та отримувати за кожний з них невеликий частування.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Ідею придумав стартап Corvid Cleaning, який розробив для птахів спеціальний автомат: ворона має підібрати недопалок, принести його до пристрою та кинути в отвір, після чого отримати невелике частування – наприклад, арахіс.

Навчати птахів такій роботі потрібно було поетапно, щоб вони поступово звикли до нового завдання. Спочатку ворони мали запам’ятати, що за недопалком йде їжа, потім навчитися взаємодіяти з годівницею і кидати у ній невеликі предмети, а вже після цього перейти до повноцінної «роботи» — самостійно знаходити недопалки на землі і приносити їх до автомата.

Розробники вибрали ворон через їхній високий інтелект: ці птахи здатні вирішувати складні завдання, користуватися інструментами та запам’ятовувати послідовність дій, що призводить до нагороди. Крім того, ворони добре навчаються один у одного, тому нова навичка, за розрахунками стартапу, може поступово поширюватися всередині зграй.

Недопалки – найпоширеніший вид сміття у шведських містах. За даними організації Keep Sweden Tidy Foundation, більше 60% того, що летить повз урни, це саме вони.

Як повідомляло Інше ТВ, У Швейцарії створили робота-птаха, який зможе стати в нагоді при пошуково-рятувальних операціях (ВІДЕО)