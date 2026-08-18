Росія звинуватила Велику Британію в “навмисному прагненні до ескалації української кризи” після підтвердження використання британських безпілотників для ударів по цілях на російській території.

У російському посольстві в Лондоні заявили, що, підтримуючи Україну, Британія нібито стає “пособником і співучасником” ударів по Росії. Там також пригрозили Лондону “наслідками”, пише ВВС.

“Сполучене Королівство стає пособником і співучасником кривавих злочинів і терактів”, – йдеться в заяві російського посольства у Великій Британії, оприлюдненій напередодні.

У дипмісії також заявили, що дії Лондона “неминуче матимуть наслідки”, за які йому доведеться відповідати. За словами російської сторони, чим глибше Британія буде залучена до війни, “тим вищою буде ціна”, яку їй доведеться заплатити.

У відповідь представник британського міністерства оборони заявив BBC, що Лондон “пліч-о-пліч стоїть з Україною”.

“У Росії не повинно бути жодних сумнівів у рішучості цього уряду протистояти російській агресії – як в Україні, так і щодо Великої Британії та наших союзників”, – сказав він.

За його словами, Британія “сповнена рішучості й надалі надавати Україні обладнання, необхідне для захисту від незаконного вторгнення [президента Росії Володимира] Путіна”.

Йдеться про безпілотники, які виробляють дві британські компанії. Їх використовували на території Росії для численних успішних ударів по військових і промислових об’єктах, зокрема нафтопереробних заводах і складах онлайн-ритейлера Wildberries.

Україна неодноразово атакувала об’єкти цієї компанії. За словами української сторони, сім з десяти найбільших логістичних центрів Wildberries були “виведені з ладу”.

Військове джерело підтвердило BBC, що в цих атаках використали британські безпілотники. За наявними даними, вони завдали Росії збитків більш як на 47 мільярдів доларів.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова також заявляла, що для ударів по території Росії, зокрема по нафтобазі в Кам’янському районі Ростовської області, використали безпілотники з британськими компонентами та технологіями.

Попередження Москви на адресу Лондона пролунало на тлі масштабної хвилі українських атак по Росії.

У суботу ввечері Україна запустила понад 800 безпілотників, близько 600 з них, за російськими заявами, прямували на Москву.

Мер російської столиці Сергій Собянін назвав це однією з наймасштабніших атак за останній час. Загалом по Росії повідомляли про сім загиблих.

Тієї ж ночі внаслідок російської атаки на Україну загинули щонайменше семеро людей, ще понад 39 поранені.

У квітні міністерство оборони Британії оголосило про передачу Україні десятків тисяч безпілотників, зокрема далекобійних ударних дронів. У Лондоні назвали це найбільшою поставкою безпілотників за всю історію.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, кілька днів назад стало відомо, що ЗСУ вперше атакували цілі в росії британськими дронами – ЗМІ