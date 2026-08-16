Британські дрони вперше використовувалися для завдання ударів по цілях на території Росії.

Українські військові застосували безпілотники двох британських компаній у рамках кампанії дальніх ударів, повідомила британська газета The Sunday Times у суботу, 15 серпня.

Удари з використанням безпілотників великої дальності по промислових та військових об’єктах у росії завдали економічної шкоди більш ніж на 35 млрд фунтів стерлінгів (40,9 млрд євро), спричинивши брак палива та віялові відключення електроенергії в деяких регіонах, зазначає газета.

Серед цілей були нафтопереробні заводи, військово-морські бази, логістичні центри та транспортні мережі, включаючи один удар на відстані понад 1600 км від кордону.

Найбільш ефективний вид зброї

Хоча Україна раніше в обмежених масштабах використовувала проти росії західні ракети, у тому числі британські Storm Shadow, вони завдали лише обмеженої шкоди і не мали помітного впливу на хід війни. На відміну від них дальні удари з використанням дронів стали найефективнішою зброєю в арсеналі України на фоні стагнації бойових дій на передовій.

Декілька джерел у ЗСУ підтвердили використання британських БпЛА при атаках протягом останніх шести місяців. Серед цілей були НПЗ у Волгограді та Ярославлі.

Британські безпілотники вже показали свою тактичну ефективність в операціях у зоні бойових дій, вражаючи цілі на окупованій території України. У квітні стало відомо, що ЗСУ використовували важкий безпілотник T-150 виробництва Malloy Aeronautics для знищення моста, що утримується російськими силами, через річку Конка в окупованій частині Херсонської області.

Безпілотники дешевші за ракети

У ході дальніх ударів за останні шість місяців використовувався Nyan – реактивний безпілотник, який виробляє дочірня компанія BAE Systems. Безпілотники другої компанії, назва якої The Sunday Times не публікує з міркувань безпеки, також широко застосовувалися під час атак на далекі відстані.

Великобританія раніше постачала Києву крилаті ракети Storm Shadow, незважаючи на початкові побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту. Запаси Storm Shadow обмежені, а відтворення однієї ракети коштує понад 750 тис. фунтів стерлінгів (877 тис. євро), тоді як дальність ракет становить близько 240 км.

Безпілотники можна швидко виробляти, зберігати на складах та застосовувати великими групами для навантаження російської ППО. Зазвичай вони коштують від 58,5 тис. до 117 тис. євро, що робить їх дешевшою та масштабованою альтернативою західним озброєнням великої дальності.

Безпілотник Nyan

За даними видання, безпілотник Nyan, який виробляється в Уїлтширі та випробовувався Королівським військово-морським флотом, також застосовувався при атаці на Білгород минулого року. Він був розроблений компанією Callen-Lenz, дочірньою структурою британського оборонного концерну BAE Systems.

Nyan є чорним ударним безпілотником з вуглецевого волокна з розмахом крил 2,9 м і дальністю більше 240 км. Це дозволяє використовувати його для ураження цілей біля лінії фронту та на території росії поблизу України.

Представник BAE заявив: “Ми надаємо Міністерству оборони Великобританії широкий спектр можливостей у межах підтримки Великобританією оборони України. Безпілотна авіаційна система Nyan є платформою, яка довела свою ефективність проти нових загроз в умовах високої інтенсивності бойових дій”.

Підтримка України продовжується

The Sunday Times зазначає, що, незважаючи на погрози Москви, ознак уповільнення постачання військової техніки Києву не видно. У квітні уряд у Лондоні оголосив, що у 2026 році поставить Україні близько 120 тис. безпілотників, а тодішній міністр оборони Джон Хілі заявив, що Великобританія “постачає Україні цього року найбільшу за всю історію кількість БпЛА”.

США та Великобританія раніше обмежували використання далекобійної зброї для ударів по цілях усередині росії через побоювання, що президент володимир путін може посилити конфлікт атаками на території НАТО. У листопаді 2024 року обидві країни пом’якшили цю політику.

Причин зміни політики США та Великобританія не назвали. При цьому, як стало відомо, рішення було ухвалено після тиску з боку Києва, а також розгортання росією понад 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців на передовій.

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