Велика Британія надасть Україні технології РЕБ для захисту українських дронів.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

“Британська військово-морська база Портсмут. Сьогодні на авіаносці Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth провели першу зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Дуже цінуємо, що візит саме нашої команди до Британії є першим з моменту, коли Енді Бернем вступив на посаду. Це важливий сигнал підтримки, і Прем’єр-міністр запевнив, що вона залишається незмінною.

Обговорили наш захист. Для України важливо, щоб і в небі, і на морі було достатньо спроможностей захищати життя. Також говорили про розвиток спільного оборонного виробництва. Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій. Запросив Енді в Україну. Дякую, Британіє!