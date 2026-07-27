Наглядова рада національного конкурсу «Молодіжна столиця України – 2026», визначила 10 міст, які стали фіналістами.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає Інше ТВ.
Відповідно до результатів, до другого етапу проходять:
м. Вінниця;
м. Дніпро;
м. Запоріжжя;
м. Івано-Франківськ;
м. Київ;
м. Кропивницький;
м. Луцьк;
м. Миколаїв;
м. Одеса;
м. Чернівці.
Цьогоріч для участі у конкурсі було подано 17 заявок від українських міст, які презентували власні досягнення, практики та бачення розвитку молодіжної політики на місцевому рівні.
Найближчим часом усі міста-фіналісти будуть проінформовані про подальші етапи конкурсу.
Як повідомляло Інше ТВ, у 2022 році Миколаїв вже ставав фіналістом національного конкурсу «Молодіжна столиця України»