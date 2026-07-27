Наглядова рада національного конкурсу «Молодіжна столиця України – 2026», визначила 10 міст, які стали фіналістами.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає Інше ТВ.

Відповідно до результатів, до другого етапу проходять:

м. Вінниця;

м. Дніпро;

м. Запоріжжя;

м. Івано-Франківськ;

м. Київ;

м. Кропивницький;

м. Луцьк;

м. Миколаїв;

м. Одеса;

м. Чернівці.

Цьогоріч для участі у конкурсі було подано 17 заявок від українських міст, які презентували власні досягнення, практики та бачення розвитку молодіжної політики на місцевому рівні.

Найближчим часом усі міста-фіналісти будуть проінформовані про подальші етапи конкурсу.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2022 році Миколаїв вже ставав фіналістом національного конкурсу «Молодіжна столиця України»