МайжАмериканські технологічні компанії з початку 2026 року скоротили майже 140 тисяч працівників, попри рекордні інвестиції у розвиток штучного інтелекту. Експерти пов’язують масштабні звільнення з переглядом кадрової політики після пандемії та бажанням компаній вивільнити кошти для фінансування ШІ-проєктів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на корпоративну звітність та дані консалтингової компанії Challenger, Gray & Christmas у понеділок, 27 липня, пише Кореспондент.

За підрахунками видання, на технологічний сектор припала понад третина всіх оголошених скорочень у США від початку року. Найбільші скорочення провели Amazon, Oracle, Meta та Microsoft, які разом звільнили близько 50 тисяч співробітників – приблизно 6% свого корпоративного персоналу.

Аналітики пояснюють, що після активного найму під час пандемії COVID-19 технологічні компанії тепер оптимізують витрати, водночас збільшуючи вкладення у штучний інтелект. Так, Amazon, Alphabet, Meta та Microsoft цього року планують сукупно інвестувати близько 725 млрд доларів у будівництво дата-центрів. Ще 70 млрд доларів у розвиток інфраструктури для клієнтів, які працюють із ШІ, планує вкласти Oracle.

Аналітик RBC Capital Markets Ріші Джалурія вважає, що скорочення персоналу допомагає компаніям компенсувати надмірний найм попередніх років і перерозподілити ресурси на розвиток штучного інтелекту.

Водночас не всі експерти погоджуються, що саме ШІ є головною причиною звільнень. Професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Енріко Моретті вважає, що посилання на штучний інтелект нерідко використовується як пояснення помилок менеджменту під час масового найму в попередні роки.

За даними Challenger, із травня 2023 року компанії називали вплив штучного інтелекту причиною скорочення близько 170 тисяч корпоративних робочих місць.

Попри хвилю звільнень серед великих корпорацій, компанії, що спеціалізуються на розробці ШІ, зокрема Anthropic та OpenAI, продовжують активно наймати нових працівників, частково компенсуючи скорочення на ринку праці.