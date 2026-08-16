У ніч на 16 серпня сили і засоби ВМС ЗС України нанесли ураження по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу “Бастіон” у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Командування АМС ЗСУ, в результаті удару противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога уточнюються.

БРК “Бастіон” – це дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого російські окупанти здійснюють обстріли південних та інших регіонів України надзвуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Українські військові моряки щоденно знижують бойовий потенціал ворога в Чорноморському регіоні.

Як повідомляло Інше ТВ, Уражено підприємство «Комбинат Каменский», яке виробляє тверде ракетне паливо – Генштаб