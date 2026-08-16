У ніч на 16 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження важливому підприємству воєнно-промислового комплексу противника, «Комбинату Каменский» у Каменськ-Шахтинському Ростовської області рф.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

«Комбинат Каменский» – підприємство російського оборонно-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Продукція підприємства безпосередньо задіяна у забезпеченні потреб збройних сил рф.

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено зупинку підприємства ТОВ «Запсібнєфтєхім» у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня 2026 року Центральної газофракціонуючої установки № 1.

ТОВ «Запсібнєфтєхім» – один із найбільших нафтохімічних комплексів рф, що здійснює переробку вуглеводневої сировини та виробляє полімерну й іншу нафтохімічну продукцію. Підприємство має важливе значення для нафтохімічної промисловості рф та забезпечення потреб її воєнно-промислового комплексу.

Також, підтверджено ураження 11 серпня 2026 року установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ «Орськнафтооргсинтез» в Орську Оренбурзької області

ПАТ «Орськнафтооргсинтез» – великий нафтопереробний завод рф, що здійснює переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й авіаційне пальне, мазут тощо. Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб збройних сил та воєнно-промислового комплексу рф.

Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває.

Далі буде!