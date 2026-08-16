Очільник МЗС Андрій Сибіга привітав рішення Швейцарії спрямувати близько 730 тисяч доларів США на збереження Києво-Печерської лаври – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних і культурних пам’яток України.

Про це повідомляє МЗС України, передає Інше ТВ.

“Ця підтримка має особливе значення саме зараз. Лише за два місяці до 975-річчя Лаври Росія навмисно завдала удару по цій багатовіковій святині. Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери допомагають нам захищати та зберігати її для майбутніх поколінь.

Вдячний Швейцарії за цей конкретний прояв солідарності, а також Делегату Федеральної ради Швейцарії з питань України Жаку Герберу за те, що приєднався до нас у Києві з нагоди цієї важливої дати. Разом ми захищаємо українську спадщину – невід’ємну частину культурного надбання Європи та всього світу”, – цитують у МЗС Андрія Сибігу.

Як повідомляло Інше ТВ, 15 червня 2026 року росіяни вдарили безпілотником по Києво-Печерській лаврі і звинуватили українську ППО.